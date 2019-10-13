شريف مدكور يطمئن جمهوره: "متعايش مع الكيماوي واعتبرته صديقي"

طمأن الإعلامي شريف مدكور، جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعد جلسات الكيماوي التي يتلقاها عقب مرضه بسرطان القولون، وذلك خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، حيث ذكر أنه بصحة جيدة، ولكن ما زال يتلقى جلسات الكيماوي، جلسه كل ثلاثة أسابيع.

وأضاف "مدكور": "باخذ أدوية كتير، 6 أقراص في اليوم بس الحمد لله متعايش مع الكيماوي، وبعتبرة صديق ليا، رغم إنه متعب بس بعتبره صديق لأنه بيعالجني، أنا ببص للكيماوي وهو داخل جسمي وأقعد أقول شكرا للي عمل الكيماوي لأنه بيخفف عننا كتير، وعشان كده أنا مستحمل الأدوية عشان اعتبرتهم أصدقائي".

وأشار إلى أن جلسة الكيماوي الواحدة مدتها ثلاث ساعات وليست سهلة على الإطلاق، مضيفًا: "المادة تقيله جدا كأن سيخ بيدخل في العرق، بيخلي عندي إحساس بالقيء بعد الجلسة ومش بقدر أكل أي حاجة، ويترتب عليها تنميل في الأطراف، بعد الجلسة بقعد لمدة أسبوع مش بعرف أسوق العربية".

وتابع: "الجلسة دائما بتكون يوم الأحد، أنا يوم الإثنين بطلع هواء على راديو نجوم أف إم، وحاطط كيس جنبي خايف لأصاب بالقيء في أي لحظة، وبستأذن دائما من الضيوف إني ممكن أتقيأ لو تعبت في نص الحوار، ومتفق مع الإعداد إني أول ما ارفع إيدي وأشاور يطلعوا فاصل، بس الحمد لله مفيش مرة اعتذرت عن الهواء، مفيش مرة اعتذرت عن تسجيل الحلقات بتاع شارع شريف على الحياة".