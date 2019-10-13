أحمد حلاوة: دخلت مجال الفن "هواية".. والشباب "مش عايز يتعلم"

أوضح الفنان أحمد حلاوة، أن التعلم في الصغر كان له دور كبير في بناء شخصيته نظرا لتنوع أماكن تلقي المعرفة، عكس ما يحدث الآن حيث أصبحت أغلب المعارف تلقينيه، مؤكدًا أنه تعلم الفن في البداية كهواية، وبعد ذلك بدأ عمله الفني من مسرح الجامعة، والذي يعد بوابة لكثير من الفنانين الكبار لعالم الفن.

وأضاف "حلاوة"، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أن أغلب الشباب الآن لا يريدون التعلم ويتكبرون على المعرفة، رغم أنه لا يمكن أن نتقدم إلا بالعلم، وبناء الإنسان لا يأتي إلا بالعلم، موضحًا أنه بسبب عدم رغبة الشباب في التعلم حدثت حالة من الخلل في الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة.

وتابع: "الشباب مش عايز يتعلم، ومركز شباب الجزيرة، شهد ميلاد العديد من التجارب الفنية المميزة، فكما كان بناء مراكز الشباب لأهداف سياسية واجتماعية كان هناك أهداف فنية أيضا".