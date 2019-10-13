أكد الفنان أحمد حلاوة، أن الإنتاج الفني لابد أن يكون له سقف، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تطورا مغايرا وأصبحت الأعمال الفنية تباع باسم نجمها، لذلك من الطبيعي أن نرى بعض كبار النجوم يحصلون على مبالغ كبيرة، مقارنة بباقي أفراد العمل، وذلك خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "حلاوة"، أن بعض المواطنين لديهم مفهوم خاطئ عن أموال الفنانين، حيث يرون أجور النجوم الكبار فقط، لكنهم لا يعلمون ظروف باقي الفنانين وأجورهم، مضيفًا: "فيه نجوم كتير باعوا عفش منازلهم حتى يتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة، وهناك فنانين كبار رحلوا وهم في حالة فقر شديدة، رغم أنهم أمتعوا الجماهير والمشاهدين مثل الكوميديان الكبير إسماعيل ياسين".

وأشار إلى أن المواطنين ينظرون للأجور ولا ينظرون لظروف الفنان، فلا أحد يعرف كيف يعيش عادل إمام، وكيف يعيش فنان مثل محمود ياسين وهو بعيد عن العمل منذ فترة كبيرة.