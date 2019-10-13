أعلنت قناة "العربية"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحل ضيفا عليها، لأول مرة، في لقاء خاص، يذاع اليوم الأحد في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

اللقاء تناول العلاقات بين الرياض وموسكو، كذلك الاعتداء الإرهابي الأخير على منشآت أرامكو النفطية وتأثيره على مستقبل أسواق الطاقة. كما تطرقت المقابلة التلفزيونية إلى دور إيران التخريبي في المنطقة وسباق التسلح.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور السعودية والإمارات، يوم الإثنين 14 أكتوبر، على أن يزور الإمارات اليوم التالي في 15 من الشهر نفسه، وذلك وفقا لوكالات روسية إخبارية.