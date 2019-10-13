الأهلي والزمالك وأليساندرا.. أبرز تريندات "جوجل"

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الأهلي والزمالك

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الزمالك في لقاء القمة المقبلة 19 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

السويسري فايلر، بدأ عمله في أكثر من اتجاه، لأجل تجهيز الجميع للقاء والاستعداد بكل قوة لملاقاة الفريق الأبيض، من أجل تحقيق الانتصار الشخصي الثاني له على الغريم التقليدي، بعدما نجح في الظفر بكأس السوبر.

ويعد الجانب البدني، ودراسة المنافس على رأس الأمور، التي بدأ فايلر الاستعداد بها للقاء بكل قوة إلى جانب عدد آخر من العوامل نستعرضها في التقرير التالي:

يولي رينيه فايلر اهتمامًا كبيرًا بالعمل البدني في تدريبات الأهلي بين مدرب الأحمال توماس بينيكيل وشعيب سيكوك محلل الأداء، الذي يشارك أيضا في العمل البدني خاصة مع لاعبي الفريق البدلاء والمستبعدين من المباريات.

ووضع فايلر، برفقه مساعديه أكثر من برنامج بدني للاعبين وفقًا لطبيعة كل لاعب وعدد المباريات، التي خاضها فضلا عن قياساته البدنية الخاصة لكي تلائم الجميع وتساهم في رفع مستواهم البدني للقاء.

محاضرات الفيديو والإعداد البدني على رأس أولويات فايلر.. 4 مشاهد تُجهز الأهلي للقمة

جدد نادى الزمالك محاولاته مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لإقناعه بالعودة لناديه مرة أخرى، والتراجع عن اللعب للأهلى، وقدم مجلس إدارة القلعة البيضاء، عن طريق أحمد مرتضى، العديد من المغريات المادية للاعب؛ منها تعديل عقده مادياً بالشكل الذى يرضيه، وتقديره معنوياً، والتنازل عن الشكوى المقدمة ضده فى «فيفا» للعودة إلى ناديه.

ويسعى أحمد مرتضى جاهداً للحصول على موافقة اللاعب الذى رفض من قبل فكرة العودة لنادى الزمالك مهما كانت المغريات التى سيقدمها له النادى، مشدداً على أنه لن ينسى معاملة البعض له بالنادى وعدم تقديره مادياً لسنوات طويلة.

وعلى مستوى الفريق، عقد الصربى «ميتشو»، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع الجهاز الطبى للوقوف على حالة بعض اللاعبين المصابين، ومدى قدرتهم على اللحاق بمواجهة القمة أمام الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى، ونقل له طبيب الفريق تحسن حالتى محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغنى، وأن انتظامهما فى التدريبات الجماعية سيكون خلال أيام قليلة، ولا مانع طبياً من خوضهما اللقاء بشكل طبيعى، ويخضع الثنائى حالياً لتدريبات مستمرة فى الجيم وتدريبات تأهيلية لرفع معدل اللياقة البدنية.

وشدد محمد أسامة، طبيب الفريق، على أن مصطفى فتحى أصبح جاهزاً تماماً من الناحية الطبية، وتماثل للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها، ويحتاج اللاعب لبعض الوقت لاستعادة لياقة المباريات مرة أخرى، خاصة أنه كان بعيداً عن الملعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، مؤكداً أن اللاعب نفذ البرامج العلاجية والتأهيلية بنجاح، وبات جاهزاً للعودة من جديد إلى المباريات، وإمكانية مشاركته فى مباراة الأهلى المقبلة من عدمها فى يد المدير الفنى للفريق.

من جهة أخرى، طلب المدير الفنى من المجلس ضرورة التعاقد مع لاعب وسط مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نظراً لغياب محمود عبدالعزيز لفترة طويلة بعد الإصابة التى تعرض لها، ووجود 3 لاعبين فقط هم طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن فى هذا المركز، وهو عدد من وجهة نظر المدير الفنى لا يكفى فى ظل ارتباطات الفريق بمباريات كثيرة فى بطولات مختلفة، وفقد أى لاعب منهم سيضع الفريق فى أزمة كما حدث فى مواجهة نادى مصر التى لعب فيها الفريق بدون لاعب وسط مدافع.

وعاد اسم محمد عبدالعاطى، لاعب فريق وادى دجلة، يتردد بقوة مرة أخرى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ النادى فى المفاوضات مع ناديه من أجل إنهاء الصفقة قبل شهر يناير المقبل.

فى سياق مختلف، تحفظت إدارة النادى على قرار خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا على ملعب السلام بدون جماهير، وتسعى الإدارة جاهدة لإقناع الأمن بخوض اللقاء على استاد القاهرة أو استاد بتروسبورت بحضور جماهيرى لمساندة الفريق فى اللقاء المهم والمصيرى بدورى الأبطال.

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اليساندرا

نشر النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، فيديو من كواليس تصويرغلاف مجلة GQ العالمية، برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق صلاح على الفيديو، قائلا: "خلف الكواليس"، متضمنا المقطع العديد من الإطلالات لكلا من صلاح وعارضة الأزياء.

وأحدث محمد صلاح، جدلا واسعا بعدما نشر صورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، حيث يتصدران غلاف مجلة "GQ" العالمية.

بجانب الجدل الذي أحدثه ظهور محمد صلاح برفقة أليساندرا؛ فتصدر اسمهما قائمة التريندات بموقع "جوجل"، فضلا عن الوسوم الأكثر تداولا عبر "تويتر"، كما وجد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للسخرية وتدشين العديد من الكوميكسات.

فيديو.. كواليس جلسة تصوير محمد صلاح وأليساندرا لمجلة GQ العالمية