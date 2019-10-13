أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا في ختام عرض أزياء أيمن لحموني ضم عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، داخل أحد الفنادق النيلية الشهيرة، إذ قدّم فقرات الحفل الإعلامية بوسي شلبي، وتألقت الفنانة أروى جودة بفستان العروس في عرض الأزياء.

وكان ضمن الحضور السفيرالسورى بسام درويش، وعمروالجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والخبير السياحي علاء الشربيني وحرمه الفنانة سهير رمزي، والإعلامي تامر الصرافي وحرمه الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة سلوى محمد علي، المنتج كامل أبوعلي وحرمه فايزة أبوعلي ورجل الأعمال طارق صادق وحرمه الفنانة صابرين، والفنانة سوزان نجم الدين، والمخرج أحمد ماجد المصري، الإعلامية مروة صبري، الودكتور سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبدالعاطي وسمر الشاعر، الكاتبة مها مدبولي، الفنانة منة فضالي التي شاركت راغب الغناء والرقص على خشبة المسرح خلال تقديمه "اللي باعنا".