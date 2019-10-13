قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إنّ الكنيسة لا تعمل في السياسة، وأنّ بعض الأغراض على السوشيال ميديا "خبيثة جدا"، متابعا: "بعد ثورتين وباعتباري مطلعا على حاجات كتير، مصر زي الفل".

وأضاف تواضروس خلال لقائه مع أقباط باريس وشمال فرنسا في مقر المطرانية بباريس أنّ "الأسرة رابطة ثلاثية وليست ثنائية، فالزواج ثلاثي الزوج والزوجة والله من خلال طقس الزواج، ودون الله يصير زواجنا مدني، والزواج في المسيحية بلا طلاق إلا إذا حدث علاقة أخرى كالزنى".

يأتي اللقاء في إطار زيارة البابا حاليًا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، التي بدأت الأربعاء الماضي، وتمتد جولة البابا الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.