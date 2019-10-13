قتل أربعة مدنيين في "سامبولجا" بمقاطعة "لوروم" الشمالية في بوركينافاسو، جراء هجوم مسلح جديد غداة هجوم خلف 16 قتيلا، بالقرب من مدينة "جوروم جوروم".

وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني قوله، إن مسلحين قتلوا أربعة مدنيين في "سامبولجا" خلال هجوم مسلح.

وأكد سكان محليون، أن المسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا النار عليهم.

يذكر أن 16 شخصا قتلوا، كما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في هجوم استهدف مسجدا في منطقة "سالموسي" شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية، أمس.

كانت بوركينا فاسو بقيت حتى عام 2015 في منأى عن أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر، الجارتان الشماليتان، لكن إرهابيين بدؤوا التغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدودها الجنوبية والغربية.