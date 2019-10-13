قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه التقى القيادة السودانية والإثيوبية في الخرطوم في مارس 2015، وأثمر الاجتماع عن اتفاق إطاري مكون من 10 نقاط، نستدعي منهم نقطتين، أولهما أسلوب ملء الخزان وتشغيله وهو أمر مهم جدا.

وتابع الرئيس خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، ردا على تساؤل الكاتب الصحفي ياسر رزق عن سد النهضة: "قولنا عاوزين نتفق مع بعضنا، إن ده ميبقاش فيه ضرر بالغ على مصر، واتفقنا لو متوصلناش لحل، يكون معانا وسيط رابع عشان نحل الموضوع، وده المسار اللي إحنا بنتحرك فيه لحد دلوقتي".

وأضاف السيسي: "كنا محتاجين لجان فنية تقدر تحدد حجم الضرر اللي ممكن مصر تتحمله، وحجم الميّة اللي مصر توافق يتم حجزها كل سنة، وعدد السنين المطلوبة"، متابعا: "كان يجب دراسة هذا من قبل اللجان الفنية خلال السنوات الماضية، ومقدرناش نوصل لاتفاق السنوات الماضية، وقولنا ما دام مش عارفين نحل الموضوع نخلي طرف آخر معانا نحتكم إليه، ونسمع له ونرشحله القضية ونشوف هنعمل إيه".

وناشد الرئيس السيسي المصريين، التعامل مع القضايا بهدوء وتوازن وحكمة: "اتعاملوا بهدوء وحكمة ودائما الألفاظ اللي بتطلع مننا تكون لائقة، كنت متابع تعليقات الفيس بوك وصفحات التواصل لقيت إننا مبالغين جدا في ردود أفعالنا، الكلام ده للكل حتى الإعلاميين القضايا تتحل بحوار وبهدوء، ودايما بيكون في سيناريوهات مختلفة في حل الأمور".