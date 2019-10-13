دعا رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، للتعاطي مع مشاكل التونسيين الخاصة بالعدالة الاجتماعية والتوظيف والتنمية.

وقال الشاهد، خلال تصريح عقب الإدلاء بصوته في الجولة الرئاسية الثانية، اليوم الأحد، إن تونس بتنظيمها للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تكون قد استكملت مسارها الانتخابي الذي انطلق منذ 15 سبتمبر الماضي، بإجراء الجولة الرئاسية الأولى، ثم الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر، معربا عن أمله في أن تتواصل هذه العملية في نفس الظروف الطيبة التي تميزت بها منذ انطلاقها.

وأشار إلى أن فترة المسار الانتخابي ككل كانت "صعبة"، نظرا لإنجازها في فترة زمنية "ضيقة"، معربا عن امتنانه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكل الهيئات التي شاركت في إنجاح هذه العملية الانتخابية.

يشار إلى أن عملية الاقتراع في الجولة الرئاسية الثانية بدأت صباح اليوم، حيث سارع الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.