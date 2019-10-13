قاطع أحد علماء الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، في ذكرى انتصارات أكتوبر.

وصاح قائلا: "45 سنة وأنا بدعي لمصر في الخفاء بإخلاص، وليسمح لي فضيلة الإمام الأكبر، واسمح لي سيدي الرئيس أن أدعو لمصر جهرا لكي يعلم الجميع أننا نحب مصر مهما حدث وندعو لها، فهي عرضنا وهي شرفنا، نموت فداء لمصر وتعيش مصر وتحيا مصر".

وأضاف العالم: "اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة ليوم الدين بجاه حبيبك المصطفى، وقائدها وجيشها، ولا ترنا مكروها في مصر وأهلها"، وقال الرئيس السيسي وراءه: "آمين". وبعد أن انتهى الشيخ من الدعاء قال له السيسي: "شكرا جزيلا وربنا يتقبل إن شاء الله".

وتقام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.