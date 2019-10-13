كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، 20 مقاتلا من المحاربين القداماء، الذين شاركوا في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها رعاية الشباب المركزية، بعنوان "عبور جديد" للاحتفال بأبطال حرب أكتوبر وصناع النصر بقاعة قناة السويس الجديدة.

وألقى رئيس الجامعة، كلمة شكر فيها المحاربين القدماء وأسرهم، مشيراً إلى أنهم أبطال نصر أكتوبر الحقيقين الذين أعادوا لمصر أرضها وكرامتها وعزتها.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالتواب، إن قدامى المحاربين سردوا قصص متنوعة ولأول مرة ألهبت المشاعر الوطنية لدى الطلاب منها عبور القناة ورفع العلم، وأسر القادة الإسرائليين، وإسقاط طائرات العدو، وخطف الدبابات، وتدمير الدشم الحصينة، واستخدام الشفرة النوبية.