أصيب تسعة أشخاص، اليوم، إثر هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وفقا لإفادة مصادر في الشرطة الصومالية والأمم المتحدة.

وقال ضابط الشرطة، محمد حسن، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إنّ "دفعات من قذائف الهاون سقطت في محيط المطار".

وقال مصدر في الأمم المتحدة، طلب عدم ذكر اسمه، إنّ تسعة أشخاص أصيبوا لكن أحدا منهم ليس في حال خطرة، موضحا أنّ الجرحى هم ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميصوم) وموظف مدني في القوة، وموظف في بعثة الأمم المتحدة واربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة.

وقال شهود في بعثة الاتحاد الافريقي لـ"فرانس برس"، إنّ الهجوم أثار هلعا في القاعدة العسكرية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة "الشباب" الصومالية المسلحة نفّذت هجمات مماثلة في الماضي في محيط المطار، وتضم المنطقة الشديدة الحراسة حول مطار مقديشو مقار عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية.