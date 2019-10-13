قُتل 12 مسلحا من الوحدة الحمراء التابعة لحركة "طالبان"، اليوم، أثر غارات جوية شنتها القوات الأفغانية بالتزامن مع تنفيذها لقصف مدفعي في إقليم "ننجرهار" شرق أفغانستان.

وذكر فيلق "سيلاب 201"، التابع للقوات الأفغانية - في بيان بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن " قوات الأمن قامت بقصف مدفعي ضد مسلحي طالبان ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين من الوحدة الحمراء"، مشيرًا إلى أن القوات الجوية قامت أيضًا بشن ضربات جوية أدت لمقتل 5 مسلحين".

وأضاف فيلق "سيلاب 201" - في بيانه - أن الغارات دمرت أيضًا 3 مركبات لطالبان، لافتا إلى أن قوات الأمن صادرت مسدسين و160 طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.