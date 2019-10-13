قالت وسائل إعلام مغربية، إن رئيس نقابة رجال الأعمال صلاح الدين مزوار استقال اليوم الأحد، في خطوة جاءت بعد بيان لوزارة الخارجية "يشجب" تعليقا له على الأوضاع في الجزائر، وعزا مزوار استقالته إلى "أسباب شخصية" بحسب رسالة وجهها إلى أعضاء الاتحاد نشرتها مواقع إخبارية مغربية.

وجاء إعلان استقالته بعد دقائق من إصدار وزارة الخارجية المغربية بيانا شديد اللهجة أورد أن "حكومة صاحب الجلالة تشجب التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور" لمزوار "الذي اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش"، ولم يورد البيان أي إشارة إلى مضمون تعليق مزوار، الذي شغل مناصب وزارية عدة بينها وزير الخارجية بين العامين 2013 و2017.

وأضاف البيان أن اتحاد المقاولات (نقابة رجال الأعمال) "لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار"، مؤكدا أن "المملكة المغربية قررت التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات بالجزائر. إن المغرب يمتنع عن أي تعليق بهذا الخصوص. فهو ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي يشهدها هذا البلد الجار، ولا أن يعلق عليها بأي شكل كان".

وسبق أن أكدت السلطات المغربية موقفها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية المظاهرات التي يشهدها هذا البلد منذ 22 فبراير الماضي، بحسب ما أوضح وزير الخارجية ناصر بوريطة لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في مارس الماضي.

وتعد العلاقات الخارجية مجالا سياديا من اختصاص الملك بحسب الدستور المغربي، ويطبع التوتر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر منذ عقود بسبب قضية الصحراء الغربية.

وتتنازع الرباط السيادة على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة مع جبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير مصيرها، مدعومة من الجزائر.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في نوفمبر الماضي، إلى إيجاد "آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور" بين المغرب والجزائر لتحسين العلاقات وتطبيعها بين البلدين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا من الجزائر.