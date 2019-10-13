أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إعادة تطوير استاد كفرالشيخ ونزل الشباب، لافتاً إلى أنه سيسند أعمال التطوير لشركة عن طريق بروتوكول موقع بين المحافظة ومديرية الشباب والرياضة والشركة، لتعظيم الاستفادة من العوائد والمنشآت الرياضية، وذلك مشاركة في المبادرة الخاصة في تطوير المنشآت الرياضية ونزل الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعظيماً للإيرادات.

وأكد اهتمام مبادرة رئيس الجمهورية، بالرياضة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب ووضعها موضع التنفيذ في إطار اهتمام الوزارة الدائم بتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية مع الاستفادة من التجارب السابقة، موضحاً أن الهدف من أعمال التطوير وتحقيق التنمية الرياضية وتعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب نحو مصر، لحمايتهم من التيارات المنحرفة وتوجيه طاقاتهم إلى العمل المفيد في خدمة الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، حيث نوه الرئيس في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي، والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون بين محافظة كفرالشيخ، ووزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي.