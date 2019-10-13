شن صالح مسلم، المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، هجومًا حادًا على الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث ذكر أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا استخدمت فيه القوات التركية الدبابات والمدافع والطائرات لقصف المدنيين، ووضعوا في الصفوف الأولى المرتزقة الذين جمعوهم من مخلفات داعش وجبهة النصرة والإخوان، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN".

وأضاف "مسلم"، أن القوات التركية ترتكب مجازر ضد المدنيين السوريين بنفس الأسلوب الذي كان ينتهجه تنظيم داعش الإرهابي، فهناك مجازر ارتكبت في رأس العين اليوم، بحق مدنيين واستشهد 9 أشخاص، وأصيب أكثر من 70 شخص، مؤكدًا أن تركيا غاضبة من هزيمة قوات سوريا الديمقراطية لتنظيم داعش لذلك جاءت للانتقام من الأكراد.

وأشار المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، إلى أن الهدف المعلن من العدوان التركي على سوريا هو تنفيذ الميثاق الملي العثماني ولكن الهدف الحقيقي هو الغزو والاستعمار ودعم تنظيم "داعش"، مؤكدًا أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت سيطرتها على رأس العين.

وتابع: "الرئيس التركي أردوغان أعاد توزيع عناصر داعش على بعض دول المنطقة، وأرسلنا رسائل للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ولم نترك باب إلا وطرقناه من أجل سلامة شعبنا".