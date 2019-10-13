قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إن السلام هدف مشترك لدولتي السودان وجنوب السودان، وسيتوصلان إليه، وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان - في بيان اليوم- "أن رئيس جنوب السودان استقبل اليوم في جوبا وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو"، موضحا أن سلفاكير رحب بالوفد الحكومي، الذي جاء من أجل السلام.

وكان وفد السودان المشارك في مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة برئاسة دقلو، وصل اليوم إلى جوبا، ويضم الوفد أعضاء مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي والفريق الركن ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي ومحمد الفكي سليمان، ووزيري رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عمر مانيس والحكم الاتحادى الدكتور يوسف آدم الضي، ورئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان آدم الدبيلو.

وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية والسياسية، توت قلواك،إن الاستعدادات اكتملت في مدينة جوبا لانطلاق مفاوضات السلام غدا، مؤكدا أهمية الوصول إلى سلام شامل ومستدام لتحقيق الاستقرار في السودان.

وفي سياق متصل، بدأت اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، اجتماعها الحادي عشر، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الإفريقي للحدود، اليوم، في الخرطوم، وقال رئيس المفوضية القومية للحدود بجمهورية السودان الدكتور معاذ محمد أحمد تنقو، في تصريحات صحفية، إن اللجنة لديها أجندة حسب قرارات المفوضية المشتركة وأنها ستعد مسودة شاملة عن وصف الحدود المتفق حولها، والإجراءات التي تتطلبها بوضع العلامات، لافتا إلى أنه سيتم وضع برنامج عمل يشمل الخرائط والعلامات الحدودية، والوقت الذي يتطلبه، ذلك الأمر.

وأكد "تنقو" أن اللجنة كذلك ستقوم بإعداد تقرير حول المناطق الخمس المختلف حولها، ومن ثم تقوم المفوضية المشتركة لترسيم الحدود بالنظر فيه، ومناقشته توطئة لرفعه إلى قيادتي البلدين، موضحا أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل، وستعرض المعلومات على المفوضية المشتركة، لرفعها لقيادتي البلدين، لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها، تمهيدا للتوجيه برسم الحدود، وحل مسألة المناطق المختلف حولها.

من جانبه، قال رئيس لجنة ترسيم الحدود بجنوب السودان الدكتور داريوس قرنق وول، إن الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة كان من المفترض أن يُعقد في أبريل الماضي، إلا أن هناك ظروفا خارج إرادة اللجنة حالت دون ذلك، وأوضح "وول"، أن الاجتماع يعتبر مواصلة للاجتماعات السابقة، قائلا إن اللجنة قامت بتقسيم الحدود إلى أجزاء، تسهيلا لعمل اللجنة، وأن هناك مناطق متفق عليها ومناطق متنازع عليها.

وأكد رئيس لجنة ترسيم الحدود بجنوب السودان، أن اللجنة تسير بنفس الروح التي كانت عليها وستصل إلى نتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن ترسيم الحدود ليس لخلق حاجز بين البلدين، وإنما لخلق مناطق مستقرة تستطيع كل دولة ممارسة سيادتها داخل حدودها.