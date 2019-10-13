شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تجربة حية لاختبار الغطاء التأميني لبالوعات الصرف على خط مجمع قطر 1000 مم، بشارع جدة بالمهندسين، والذي ابتكرته شركة مياه الجيزة، لمواجهة ظاهرة سرقة الأغطية، بحضور كلا من المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وتابع "رسلان" آليات تركيب الغطاء والمدة الزمنية لتركيبه، مشيدا بالفكرة وضرورة تعميمها بعد إجراء الدراسات والاختبارات اللازمة في أسرع وقت ممكن، ووضعها ضمن أولويات الشركات التابعة لمجابهة تلك الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد على دور الخطوط الساخنة 125 بجميع المحافظات و175 بالقاهرة والإسكندرية في استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالصرف الصحي، وسرعة التعامل مع تلك البلاغات وخصوصا الأغطية المسروقة.

جدير بالذكر، أن شركة الصرف الصحي بالجيزة أجرت اختبارات وتجارب منذ مايقرب من شهر، لإجراء التعديلات الهندسية اللازمة للوصول إلى أنسب نموذج يمكن تطبيقه.

من جانبه، أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن النموذج يجرى تصنيعه بالكامل بالورشة العمومية بالشركة، وهو عبارة عن تركيب لشبكات أسفل أغطية بالوعات الصرف بنحو 30 سم، وتتحمل الأوزان حتى 500 كجم، بغرض حماية الأرواح ومنع سقوط المواطنين من ناحية، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمنع القاء المخالفات الثقيلة مثل مخلفات المذابح والمجازر.

وأشار إلى أن النموذج يعد الأمثل لأنه يسمح بعملية التطهير سواء بالمعدات أو الأفراد، نظرا لإمكانية فتحه وغلقه، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.