حلت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، أرملة الأديب الراحل جمال الغيطاني، ضيفة مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "TEN"، للحديث عن كتابه "على خط النار: يوميات حرب أكتوبر"، المتضمن جانبا من رسائله الصحفية التي أمد بها جريدة "الأخبار" خلال عمله مراسلا عسكريا على الجبهة خلال حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر، في الفترة ما بين عامي 1969 و1974 والتي رصد فيها الأحداث والتطورات العسكرية على الجبهة.

وقالت "الجندي"، إن مشروع جمع تراث زوجها متعدد الأبعاد، لافتة إلى أنه جرى استحضار تلك الفكرة العام الماضي، وتحمس لها الكاتبان الصحفيان ياسر رزق وعلاء عبدالهادي.

وأضافت أن "الغيطاني" لم يكن مراسلا عسكريا لكنه كان كاتبا متوحدا مع الهم العام، مشيرة إلى أن الكتاب لم يتضمن لوحات مجردة: "كأنك تشاهد فيلمًا، وكانت مقاربة كاتب، كان في الـ 23 من عمره عندما نقل إقامته إلى مدن القناة.

وأردفت أن الكاتب الصحفي الراحل موسى صبري شجع زوجها، حيث التحق الأخير بمؤسسة الأخبار، ولعبت المصادفة دورا بارزا عندما قرأ الزعيم الراحل المقاربات التي كتبها: "وقتها قال ناصر إن هذا ما نحتاجه".

وأشارت، إلى أن "الضفيرة الإنسانية"، هي الشيء الجديد التي حفلت به كتابات الغيطاني، حيث تعامل مع المقاتل كإنسان وبيئة محيطة به، مشيرةً إلى أنه ظل مرتبطًا بالقوات المسلحة حتى نهاية حياته: "كان دايما يقول أنا دمي كاكي"، وذلك في إشارة إلى ألوان الملابس التي يرتديها أفراد الجيش المصري.