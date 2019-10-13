أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمحطة معالجة صرف صحي شطا، وتوسعات صرف صحي رأس البر.

حيث استهلا تلك الجولة بتفقد مشروع معالجة صرف صحي شطا إذ استمعا لشرح مفصل عن المشروع المقام على مساحة 25 فدانا، والذي يتضمن "وحدة المدخل والمصافي، مبنى MBBR، حوص المزج بالكلور، أحواض الترسيب النهائي، أحواض التحفيف وتركيز الحمأة، مبنى نوافع الهواء، مبنى المحولات، غرفة المولد، المخزن والورشة، غرفة الكهرباء، مبنى اسطوانات الكلور، خط السيب النهائي، المواسير بين الوحدات، السور وغرفة الأمن، ومبنى الإدارة والمعمل والمسجد.

وقالت المحافظ إن المحطة تعد من المشروعات الضخمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 481 مليون جنيه، لخدمة مناطق شطا والإسكان الاجتماعي ومدينة دمياط للأثاث بإجمالي 200 ألف نسمة، مضيفة أنه تم الانتهاء من المرحلة العاجلة" بنسبة 100% بالإضافة لتنفيذ 55% من الأعمال المدنية، و بدأ توريد الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الدائمة إذ من المقرر الانتهاء منها 30 سبتمبر 2020.

وفي محطة معالجة صرف صحي رأس البر، بتكلفة 220 مليون جنيه، تفقدت المحافظ ومرافقوها مكونات المشروع، وأشارت إلى أنه سيخدم 200 ألف نسمة برأس البر والسنانية وشرق الميناء، مؤكدة الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة بنسبة 99% وجاري إنهاء إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع تمهيدا لافتتاحه قريباً.