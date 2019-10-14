تستطيع مصر بما لديها من غاز طبيعي بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة توفر ما كان ينفق على استيراد السولار، وذلك من خلال إحلال الغاز الطبيعي محله، حسبما أكد الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، قائلا إنه سيتم إنشاء 150 محطة للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية خلال شهرين للتيسير على المواطنين لتموين السيارات بالغاز بدلًا من البنزين.

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، أن تكلفة الغاز الطبيعي تمثل 50% من تكلفة السولار بجانب الاستفادة من مميزات الغاز الطبيعي في الحفاظ على البيئة من التلوث، مؤكدًا أن الاعتماد على السولار والبنزين يُسبب تلوث للبيئة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، في الوقت ذاته، من عدم وجود ضرر على السيارات من التحول للعمل بالغاز الطبيعي.