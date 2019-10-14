أحيت أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا فنيا حاشدا في ثاني أيام الدورة الـ11 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجزائر.

حضر الحفل السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر وطاقم السفارة، إضافة لحشد كبير من الجمهور الجزائري.

وقدمت الأوركسترا عدة مقطوعات عالمية لكبار الموسيقيين العالميين والتي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور، وفي ختام الحفل، كرم عبدالقادر بوعزارة مدير المهرجان المايسترو أحمد الصعيدي بتقديم درع المهرجان له تقديرا لدور الأوركسترا الفني منذ عام 1959.

من جانه، أشاد عبدالقادر بو عزارة مدير الدورة الحادية عشر لمهرجان الموسيقى السيمفونية بالجزائر بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني في الدورة الحالية للمهرجان، مؤكدا أنها أثرت المهرجان، وقال بوعزارة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم: "نحن سعداء جدا بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني في المهرجان ونقدر المستوى الفني الراقي الذي قدموه".

وأضاف بوعزارة: "أوركسترا القاهرة السيمفوني تشارك لأول مرة في المهرجان وهذا أمر يسعدنا، ونأمل في استمرار التعاون والمشاركة في المهرجانات القادمة"، مشيدا بالتعاون بين أوركسترا الجزائر وأوركسترا القاهرة في المحافل الفنية العالمية، مؤكدا أن هذا التعاون يصب في صالح الجانبين.

وأعرب المايسترو أحمد الصعيدي قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني عن سعادته للمشاركة في الدورة الـ11 لمهرجان الموسيقى السيمفونية بالجزائر، وقال الصعيدي لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر إن "استقبال الجمهور لنا في الحفل الذي قدمناه اليوم على مسرح دار أوبرا الجزائر كان رائعا، ويعكس مدى تذوق الجمهور الجزائري للفن الراقي".

وأضاف الصعيدي، أنها المرة الأولى التي تشارك فيها الأوركسترا في مهرجانات بالجزائر، معربا عن أمله في استمرار التنسيق والتعاون للمشاركة في الأعوام القادمة، مشيدا بتعاون السفارة المصرية بالجزائر بقيادة السفير أيمن مشرفة مع الأوركسترا منذ وصولهم إلى الجزائر، وحضور الحفل اليوم والمشاركة في تكريم الأوركسترا.