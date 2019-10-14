أظهرت نتائج استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في بولندا تحقيق حزب "القانون والعدالة" الحاكم فوزا سهلا في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت، أمس الأحد، إذ تشير إلى حصوله على نحو 43.6% من أصوات الناخبين، وفقا لنتائج الاستطلاع التي أعقبت إغلاق صناديق الاقتراع.

ووفقا لما أفادت به النسخة الأوروبية من مجلة "بوليتيكو"، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحزب الحاكم حقق تفوقا كبيرا على أقرب منافسيه، حزب التحالف المدني (أكبر أحزاب المعارضة)، والذي حصل على 27.4%من أصوات المشاركين في الاستطلاع، وجاء التيار اليساري بعيدًا عن الحزبين، إذ حصل تكتل من أحزاب اليسار بنسبة من الأصوات قدرها 11.9%، فيما حصل التحالف البولندي المُحافظ على 9.6% من الأصوات، وحصل حزب الكونفدرالية اليميني على 6.4%.

وبموجب هذه الاستطلاعات، يحصل حزب القانون والعدالة على 239 مقعدًا في مجلس النواب (المجلس الأدنى في البرلمان البولندي) من أصل 460 مقعدًا هي إجمالي عدد المقاعد، وتكفل له هذه النسبة أغلبية مطلقة، بينما سيحصل التحالف المدني على 130 مقعدًا. ومن المتوقع أن تُعلن النتائج النهائية للانتخابات، غدا الثلاثاء.