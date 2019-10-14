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جمارك المطار تحبط تهريب مشغولات فضية بصحبة سعودي قادم من تركيا

جمارك المطار تحبط تهريب مشغولات فضية بصحبة سعودي قادم من تركيا

خبير اقتصادي: القطاع العقاري قاطرة للتنمية في اقتصاديات الدول الناشئة

خبير اقتصادي: القطاع العقاري قاطرة للتنمية في اقتصاديات الدول الناشئة

خبير تطوير أعمال: المواطن لا يدرك معاني المصطلحات الاقتصادية

خبير تطوير أعمال: المواطن لا يدرك معاني المصطلحات الاقتصادية

رئيس جامعة طنطا: تكنولوجيا المعلومات بوابة العبور للمستقبل 

رئيس جامعة طنطا: تكنولوجيا المعلومات بوابة العبور للمستقبل 

"سوريا الديمقراطية": إذا نجحت تركيا في عدوانها على دول الشرق الأوسط لن تخرج من المنطقة

"سوريا الديمقراطية": إذا نجحت تركيا في عدوانها على دول الشرق الأوسط لن تخرج من المنطقة

الفقي: السوريون كانوا يعيشون في استقرار.. وتظاهرهم انحرف لــ"حرب أهلية"

الفقي: السوريون كانوا يعيشون في استقرار.. وتظاهرهم انحرف لــ"حرب أهلية"

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احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

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قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

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