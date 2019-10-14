قال الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إن رائعة الأدب العالمي للأسطورة الإنجليزية أجاثا كريستي، والتي أصبحت أحد أهم وأشهر ما أنتجته السينما العالمية (جريمة على ضفاف النيل) سيتم تصويره بمصر في أكتوبر 2020 بشكل جديد وبإنتاج عالمي ضخم.

وأشار عثمان في بيان صحفي على الصفحة الرسمية للجنة على فيسبوك، إلى أن تصوير فيلم بهذا الحجم وبهذه القيمة التاريخية العظيمة سيكون من أهم وسائل الجذب وفرصة كبيرة للقطاع السياحي في مصر وللسياحة الثقافية أن تصل لأكبر عدد ممكن من السائحين خاصة محبي السينما والثقافة والمغامرة حول العالم.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر أن الفيلم يتم الإعداد له من الآن وانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتصوير في مصر، مشيرا إلى أن تصوير الفيلم سيكون أحد أهم الأحداث الثقافية والفنية في مصر خلال العام المقبل.