ما تروحش للبقال اللي جنبك بالعربية.. خبير: التكنولوجيا ستفقدنا آدميتنا

حذر الدكتور محمد الجندي خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة من الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، وتأثيره على الإنسان، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وضرب "الجندي" مثلا، بشخص يذهب للبقال الموجود بجوار منزله، بواسطة سيارته، في الوقت الذي يمكنه الذهاب سيرا، مشددا على أن التكنولوجيا تم اختراعها من أجل حل المشاكل.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا أكثر من اللازم، واعتيادها، يفقد الإنسان جزءا من آدميته، ضاربا المثل بالتخلي عن الورقة والقلم لصالح "التاتش سكرين"، ونسيان جدول الضرب والجمع والطرح، مع شيوع استخدام الآلات الحاسبة.

وشدد "الجندي" على أهمية عدم الاعتماد الكامل على التكنولوجيا، مؤكدا: "كُتر الاعتماد على التكنولوجيا هيفقدنا آدميتنا، ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، هتفقدنا هويتنا برضه".

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، أن من مظاهر فقدان الهوية، هو استخدام اللغات الأخرى عبر التطبيقات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي.