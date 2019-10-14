أعربت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها بحضورها حفل تكريم صناع الترفيه، الذي تم تنظيمه مساء أمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت أصالة صورة لها من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "سعدتُ اليوم بهذا الحضور الرّائع لتكريم صنّاع الترفيه، تحت رعاية هيئة التّرفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، والتقيت كثيرا ممّن أحبّهم، وكنت في غاية السّعادة بهذا اللقاء، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث، وأدعو الله أن يحفظ مملكتنا ويزيدها عزّا وقدّرا وتقدّم".

وانطلقت فعاليات منتدى صناعة الترفيه مساء أمس في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.