أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض تمويل مشروع متناهي الصغر من بنك مصر

يلجأ الكثير من المواطنين إلى البنوك للحصول على قرض مالي يمكنهم من إنشاء مشروع صغير حتى يصبح لديهم مصدر دخل مالي ثابت، ويقدم بنك مصر أنواع متعدده من القروض المالية، من بينهم، قرض المشروعات متناهية الصغر، في إطار خطة البنك لزيادة عجلة التنمية في المجتمع والقضاء على البطالة، وفق الموقع الرسمي لبنك مصر.

وتستعرض الوطن المستندات المطلوبة للحصول على قرض مشروع متناهي الصغر من بنك مصر:

حدد بنك مصر تمويل المشروعات متناهية الصغر من فئة "البطل"، في الآتي:

منتجات من 5 آلاف إلى 50 ألف

قيمة القرض

تبدأ قيمة القرض من 5 آلاف وحتى 50 ألف

القطاعات المستهدفة

حدد بنك مصر القطاعات المستهدفة للحصول على ذلك القرض في : تجاري أو صناعي أو خدمي فيما عدا الأنشطة المحظورة الإنتاج (الزراعي، الحيواني، الداجنى، السمكي، وسائل النقل)

مدة القرض

تصل مدة القرض من 6 إلى 24 شهر

معدل العائد

يبلغ مدة العائد 28% سنوي متناقص (تعادل 15.5% سنوي بسيط)

المستندات المطلوبة

صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية.

إيصال مرافق حديث (مياه، غاز، كهرباء، فاتورة تليفون) باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 شهور.

منتجات من 50 ألف وحتى 250 ألف

قيمة القرض

تبدا قيمة القرض من 50 ألف إلى 250 ألف

القطاعات المستهدفة

حدد بنك مصر القطاعات المستهدفة للحصول على ذلك القرض في : تجاري أو صناعي أو خدمي فيما عدا الأنشطة المحظورة الإنتاج (الزراعي، الحيواني، الداجنى، السمكي، وسائل النقل)

مدة الاقتراض

تبدأ مدة الاقتراض من 12 إلى 36 شهر.

دورية الأقساط

شهرية

معدل العائد

يصل معدل العائد إلى 20.75 % سنوي متناقص (تعادل 11.6 % سنوي بسيط).

المستندات المطلوبة

صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية.

إيصال مرافق حديث (مياه، غاز، كهرباء، فاتورة تليفون) باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 شهور.

صورة من البطاقة الضريبية وموقف ضريبي حديث يفيد عدم وجود مستحقات ضريبيه على المنشأة

مستخرج حديث من السجل التجاري لا يتجاوز 3 شهور.

صورة آخر إيصال سداد تأمينات يوضح سداد كامل الاشتراكات المطلوبة عند المنح لا يتجاوز 3 شهور.

شهادة حديثة من الأحكام التجارية عن أخر خمس سنوات سابقة.

قائمة دخل وميزانية معتمدين (للشريحة الثانية والثالثة).