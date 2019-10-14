كشفت وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، كواليس جرائم سرقات الحقائب من المواطنين، والتي شهدتها المنصورة الفترة الماضية.

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنصورة تكوين شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في خطف حقائب يد السيدات والرجال بالطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام جرى استهدافهما وضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وارتكابهما 14 واقعة سرقة وأرشدا عن المسروقات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.