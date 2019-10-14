على هامش "مصر تستطيع".. مستثمرو مصر بالخارج في جولة بقناة السويس

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيارة للخبراء المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بحضور وزيرتي الهجرة والتخطيط، للتعرف على أهمية المنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية بها والمشروعات القائمة بالعين السخنة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.

وأكّدت وزيرة الهجرة، أنَّ المؤتمر في دورته الخامسة، التي تهتم بالاستثمار والتنمية، يأتي في ظل الاهتمام الشديد الذي يوليه الرئيس السيسي للاستثمار وللتنمية بجميع أنواعها ومجالاتها والتخطيط للمستقبل، بشكل يمكننا من الاستفادة من تجارب الآخرين سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأشخاص مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج.

ولفتت إلى حرص وزارة الهجرة على تنظيم زيارة للخبراء إلى المنطقة الاقتصادية كأحد المشروعات القومية التي تجرى على أرض مصر، كما أنَّها فرصة للمستثمرين في الخارج للتعرف على المجهود الذي يتم وكذلك الفرص الاستثمارية بالمنطقة، كما أنَّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة في العديد من القطاعات.

وأشارت وزيرة الهجرة الى أنَّ الوزارة حريصة أيضًا على ربط جميع المصريين في الخارج وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وهو جزء من الأهداف التي حققها المؤتمر في دوراته الأربع الماضية.

وزيرة التخطيط: أكثر من 8٪ من التجارة العالمية تمر سنويًا من قناة السويس

بدورها، أكّدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أهمية تلك الزيارة الميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليشهد المستثمرون المشاركون بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" حجم الإنجازات التي جرى تحقيقها على أرض الواقع بمنطقة القناة، فضلاً عن التطور الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

وأوضحت أنَّ المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا، لما يشهده من ارتفاع نسبة المشروعات التنموية وإقبال المستثمرين بشكل ملحوظ، مؤكّدة أنَّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتاز بتوافر العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، حيث تعد مصدر جذب لكبار المستثمرين حول العالم لما لها من خصائص جاذبة للاستثمار من حيث موقعها الاستراتيجي على الطريق التجاري الرئيسي بين قارتي أوروبا وآسيا، موضحة أنَّ أكثر من 8٪ من التجارة العالمية تمر سنويًا من خلالها.

وتأتي زيارة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على هامش مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

ويتضمن برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها وحوافزها وزيارة لمصانع المنطقة الجنوبية وميناء السخنة وجولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية، وتتمتع المنطقة الاقتصادية بامتداد جغرافي يصل إلى 460 كم2 مقسمة إلى 4 مناطق صناعية، بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية.