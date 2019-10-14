انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم، في 6 بنوك بقيم تتراوح بين قرش وقرشين، بينما استقر في بعض البنوك الكبرى.

وسجّل الدولار أعلى سعرًا للشراء والبيع في البنك الأهلي المتحد ومصرف أبو ظبي الإسلامي بواقع 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

بينما سجّل أقل سعر للبيع والشراء في بنوك "التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية" بقيمة 16.20 جنيه للشراء و16.30 جنيها للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنوك "البركة وبلوم ومصر إيران والكويت الوطني" بنحو قرشين، وبنكي "عودة مصر" و"قطر الوطني" بنحو قرش، بينما ارتفع قرشًا في بنك التعمير والإسكان.