قال محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنّ تقارير نسب الإشغال في الصعيد، أوضحت أنّ الموسم الشتوي الحالي كان الأعلى من حيث نسب الإشغال منذ 2010، فضلا عن عودة السياحة بقوة من الدول الإسكندنافية، ودول جنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية وأمريكا.

وتابع المسعود في بيان عنه اليوم أنّ التقارير تؤكد نجاح مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الرئيسي لقطاع السياحة، في استعادة المكانة المرموقة لها على خريطة السياحة العالمية، متوقعا أن ترفع عروض أوبرا عايدة المقرر إقامتها يومي 26 و28 أكتوبر الجاري في معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر، وظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل في أسوان يوم 22 من الشهر الحالي، نسب الحجوزات بالفنادق العائمة والثابتة في المحافظتين، في الثلث الأخير من أكتوبر إلى نحو 100%.

وتابع النائب أنّ عودة عروض الأوبرا إلى الأقصر بعد توقف أكثر من 20 عاما، أكبر عامل جذب إضافي لآلاف السياح العاشقين لتلك الفنون السياحية الراقية، ما يكون له أثر إيجابي لاستعادة الأقصر لوضعها الطبيعي على خريطة السياحة العالمية، كواحدة من أهم المدن السياحية والأثرية بالعالم، موضحا أنّ تسيير عدد من شركات الطيران الأوروبية للرحلات الجوية المباشرة إلى الأقصر خلال الموسم الشتوي الحالي، أنعش الحركة السياحية الوافدة.

ووجّه المسعود تحية وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه الكبير على الترويج للسياحة المصرية عالميا، وجعل هذا الملف من القضايا المهمة في مختلف زياراته لمختلف دول العالم، ومشاركته في مختلف المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، خاصة أنّ السياحة المصرية من أهم القطاعات القادرة على تنمية الاقتصاد المصري.