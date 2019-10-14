كايروكي على مسرح الساقية الإثنين والثلاثاء المقبلين.. والتذكرة بـ97 جنيها

يستعد فريق كايروكي، لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي فرع الزمالك يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 21 و 22 أكتوبر الجاري، في تمام الـ 7:30 مساء.

ويقدم فريق كايروكي، عدد من الأعمال الغنائية المميزة، والتي تخاطب أحلام الشباب وواقعهم، ومنذ نشأته، ويسعى عدد كبير من الجمهور لحضور حفلاته بشكل دائم.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بفئة واحدة للأعضاء وغير الأعضاء قيمتها 97 جنيها، يمكنك الحجز من خلال شباك التذاكر بمقر الساقية بالزمالك، أو إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لساقية الصاوي لليوم الأول من هنا واليوم الثاني من هنا.

والجدير بالذكر أن فرقة كايروكي بدأت الغناء بشكل رسمي في 2003، وبدأت الفرقة في تحقيق نجاح كبير منذ ثورة 25 يناير، وتحديدا بعد أغنية "صوت االحرية"، وحقق آخر ألبوماته الذي تم طرحه في 2019 نجاح كبير زالذي يضم 9 أغنيات من بينها "بنخاف، كان لك معايا، أنا الصوت".