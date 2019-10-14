قاتل حماته بالأميرية للنيابة: منعتني من رؤية مولودي الجديد

أعترف المتهم بقتل حماته بمنطقة الأميرية أمام النيابة العامة بأنه لم يكن يريد قتلها بل كان يحاول أن يبعدها من أمامه حتى يستطيع رؤية مولوده الجديد حيث أنها كانت رافضة ومنعته من الدخول إلى الحجرة لرؤيته.

وأضاف بأن زوجته تركت له المنزل في الشهر الأخير قبل الولادة وذهبت الي منزل والدتها وعندما علم بأنها أنجبت له ولدا ذهب لرؤيته ولكن حماته رفضت دخوله الشقة ورؤيته فدفعها للدخول الي الشقة وسقطت على الأرض وتوفيت.

وكان مأمور قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عامل بالاعتداء على حماته بالضرب حتى فارقت الحياة.

وبالانتقال وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة سيدة، 60 سنة، بها آثار كدمات متفرقة بجسدها، وتوصلت التحريات أن ابنة المجني عليها تركت منزل زوجها وذهبت للإقامة مع والدتها، وبعد فترة أنجبت طفل فحضر الزوج لأخذ طفله وتصدت المجني عليها له ومنعته من أخذ الطفل، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى عليها المتهم بالضرب حتى سقطت على الأرض مفارقة للحياة، ثم فر هاربا.

وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.