طرح فيلم "Parasite" للمخرج بونج جون هو، الحاصل على السعفة الذهبية بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، في دور العرض السينمائي بأمريكا الشمالية، وحقق إيرادات بلغت 376 ألف دولار، في 3 سينمات أمريكية، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

وعرضت الشركة الموزعة الفيلم في "ذا لاندمارك" و"أركلايت هوليوود" في لوس أنجلوس، بالإضافة إلى مركز "IFC" في نيويورك، حيث حطم الرقم القياسي الافتتاحي الذي حدده "Boyhood" لعام 2014، وسيجرى عرض الفيلم في سينمات إضافية في نيويورك ولوس أنجلوس الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى افتتاحه في بوسطن وشيكاغو وسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة.

كما رشحت كوريا الجنوبية الفيلم لتمثيلها في مسابقة أوسكار الـ92 في فئة أفضل فيلم عالمي. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا السوداء، فى 133 دقيقة، حول عائلة فقيرة مكونة من 4 أفراد، عاطلين عن العمل، يبذلون قصارى جهدهم لجمع أموال تساعدهم على البقاء في منزلهم المتواضع، ولكن عرض غير عادي يدفعهم إلى الاحتيال عندما يزور أحد أفراد العائلة شهادة لتمكن من إعطاء دورس لغة إنجليزية لابن عائلة أرستقراطية ثرية، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها.