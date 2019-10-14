قررت النيابة العامة بمدينة نصر حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن المتهمين تمكنوا من سرقة سيارة نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وتم ضبطهم خلال مطاردة أمنية في شوارع مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بحضور أحمد عباس عبد العزيز نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار بتحرير محضر يفيد فيه بسرقة السيارة ملكه رقم "أ ف س 752 ماركة هيونداي النترا باذنجاني اللون موديل 2011م حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 53077 لسنة 2019م جنح القسم، تم وضع خطة عمل أوكل تنفيذها المقدم حسام ناصر رئيس مباحث مدينة نصر وبفحص المفرج عنهم سرقات سيارات واستخلاص الاشتباهات من بينهم، لاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمكان الواقعة، وأثناء مرور النقيب أمير إبراهيم حماد ـ الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة بشارع أبو حنين التوحيدي ـ دائرة القسم اشتبه في إحدى السيارات متطابقة الأوصاف مع السيارة المبلغ بسرقتها يستقلها عدد 3 أشخاص وحال استيقافهم فروا هاربين بالسيارة، فقامت القوة بمطاردتهم حتى قاموا بالتخلي عن السيارة بشارع ذاكر حسين.

وبفحص السيارة المضبوطة تبين أنها ماركة هيونداي إلنترا باذنجاني اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام "ف ب ص 8241" وعثر بداخلها بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من إسلام مصطفى عبد الفتاح عمر والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 4 سنوات رضا المحمدي خليفة محمد خليفة 56 سنة والسابق اتهامه في القضية رقم 20964 لسنة 2018 السلام أول "سرقة وسائل نقل "أشرف راغب محمد همام 47 سنة والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم 9879 لسنة 2009م العامرية - إسكندرية "سرقة متنوعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بقيامهم باستخدام اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة واللوحات المعدنية الأخرى في تثبيتهم على السيارة لإخفاء معالمها ، حقيبة عدة بداخلها الأدوات المستخدمة في تصنيع المفاتيح المصطنعة عبارة عن:" 15 مفتاح متنوع ، 2 مفتاح انجليزي ، 3 مفتاح آلين كي، مبرد حدادي ، 5 مفك، بنسة، أسلاك كهربائية، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.