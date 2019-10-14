قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية إحالة 6 أطباء وصيادلة بوحدة طب الأسرة بالزنكلون للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال قيامه بالمرور المفاجئ على وحدة طب الأسرة بالزنكلون التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، حيث تفقد سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمترددين على الوحدة، من خدمات الرعاية الأساسية الخاصة بالتطعيمات ومتابعة الحوامل، وتنظيم الأسرة، وتفقد عيادة الأسنان، والصيدلية.

ووجه وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بتوفير أي نواقص للأدوية على الفور، كما تفقد على الدفاتر الخاصة بالترددات ومؤشرات الأداء.