أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج"، للعام الدراسي 2019/ 2020، الخميس الموافق 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط هنا

جاء ذلك حرصًا من الوزارة على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أنها ترسل للسفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.

وكانت الوزارة أعلنت عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر حتى 14 نوفمبر.