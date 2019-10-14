قال خالد المدفع، مدير مهرجان الشارقة للإعلام، إن تلك الدورة من المهرجان تشهد مشاركة الكثير من الأفلام المتميزة.

وأضاف المدفع خلال لقاء مع قناة الغد الأخبارية، أن هذه الدورة من المهرجان تركّز على تقديم الأعمال السينمائية المستواحاه من الكتب، احتفالا بحصول الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، وللتأكيد على أهمية الكتاب ودوره في صناع الفنون.

وتابع أن المهرجان يُشكّل احتفالية خاصة بالأطفال والشباب، من خلال تنظيمه لمجموعة من ورش العمل الخاصة بصناعة السينما، والتي تُقام طيلة أيام المهرجان، سعياً لتعزيز مواهب الأطفال والشباب وإبداعاتهم وعرض إنتاجهم السينمائي بصورة تفتح لهم المجال للدخول إلى عالم الفن الاحترافي.

يذكر أن مهرجان الشارقة افتتح دورته السابعة منذ 5 أيام بحضور كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي، ويستعرض المهرجان أعمال الأطفال والشباب العربي والعالمي.