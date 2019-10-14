منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة بالمدارس الحكومية والخاصة، على البوابة الإلكترونية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن 107 آلاف و729 متقدما سجل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.

وتستعرض الوطن خطوات التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم على البوابة الإلكترونية، والتي تستهدف التعاقد مع 120 ألف معلم لسد عجز المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية بالتخصصات المختلفة:

خطوات التسجيل بمسابقة التربية والتعليم على البوابة الإلكترونية

عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبوابة تظهر نافذتين أمام المستخدم، إحدهما لتقديم طلب جديد، والآخرى لمتابعة حالة الطلب إذا تم تقديمه.

تظهر أسفل النافذتين السالف ذكرهما، الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة، لابد من قراءتها بعناية ومراعاتها عند التسجيل.

ثم تعرض الصفحة الشهادات الدولية المطلوبة بمختلف تخصصات التدريس، والاختبارات المطلوب اجتيازها إن وجد، مع بيان توضيحي للاختصارات الخاصة بالشهادات المطلوبة.

وعند بدأ التسجيل يتم الضغط على نافذة تسجيل طلب جديد، ثم تظهر نافذة الشروط والأحكام لقراءتها بعناية وفور الانتهاء من القراءة يتم الضغط على زر "أوافق على جميع الشروط والقوانين"، ثم الضغط على استمرار.

تظهر الاستمارة الخاصة بالبيانات الشخصية، والتي تحتوي على عدة خانات يجب ملأ البيانات بها كما هو موضح بالاستمارة، وهي "الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد،اللقب أو اسم العائلة، الرقم القومي، الحالة الاجتماعية، الحالة الوظيفية الحالية، خدمة التسجيل المطلوبة، الرقم القومي، النوع، الموقف من التجنيد، تاريخ الميلاد، الهاتف، البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى خانة الملفات الإضافية والتي تمكن صاحب الطلب من إضافة أي من الملفات إذا رغب في ذلك.

وبالانتقال إلى خانة بيانات العنوان، تظهر الشاشة الخاصة بالبيانات التفصيلية للعنوان الحالي والتي تحتوي على عدة خانات، وهي: " المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها عنوان الإقامة، المدينة أو المركز، العنوان التفصيلي، صورة ضوئية لمستند يثبت عنوان الإقامة"، وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم الضغط على زر حفظ.

تذهب الشاشة بعد ذلك إلى خانة الوظيفة التي تريد التقدم إليها، وتتضمن عدة خانات تخص الوظيفة المراد التقدم إليها حسب بيانات العنوان للرغبة الاولى والاختيارية، وهي: "الإدارة، المحافظة، المرحلة التعليمية، نوع الوظيفة"، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

وعند الانتقال لنافذة بيانات المؤهل الدراسي، تظهر عدة خانات لتسجيل بيانات المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم، وتحتوي على "نوع المؤهل الأصلي، الكلية أو المعهد، جهة الحصول عليه، اسم المؤهل، القسم، التخصص، سنة الحصول عليه، التقدير، صورة ضوئية من شهادة التخرج"، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

ثم تأتي نافذة بيانات الدراسات العيا، وتشمل بيانات الدراسة في حالة الحصول عليها، وهي: "نوع الدراسات العليا، الكلية، جهة الحصول عليه، اسم المؤهل، القسم، التخصص، التقدير، عنوان الدراسة، سنة الحصول عليه، صورة ضوئية من الشهادة"، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

وتأتي خطوة تسجيل بيانات الهوية، تتضمن ثلاث خانات فقط، وهي: "إرفاق الصورة الشخصية، والوجه الأمامي لصورة البطاقة، والوجه الخلقي لصورة البطاقة"، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

وبالضغط على نافذة صحيفة الحالة الجنائية، تنتقل الشاشة إلى خانتن، أحدهم لإرفاق صورة من الحالة الجنائية الصادرة لعام 2019، والأخرى تتطلب وضع وصف للحالة الجنائية الخاصة بمتقدم الطلب، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

وعند الانتقال لنافذة بيانات شهادة الميلاد، تظهر خانتين، أحدهما لإرفاق صورة من شهادة الميلاد المميكنة، والأخرى لوضع وصف للمستند، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

وتأتي خطوة تسجبل بيانات القيد العائلي، لتتضمن ثلاث خانات، وهي: "رقم القيد العائلي، إرفاق صورة ضوئية منه، إرفاق وصف للمستند"، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

وبالانتقال إلى نافذة بيانات الشهادة الطبية، يتطلب إرفاق صورة من الشهادة الطبية الخاصة بمقدم الطلب، ثم إرفاق وصف للمستند، ثم الضغط على زر حفظ للذهاب للخطوة التالية.

وعند الانتقال لنافذة بيانات الخدمة العامة، يتم طلب إرفاق صورة من شهادة أداء الخدمة، ثم وضع وصف للمستند، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

وباختيار نافذة بيانات عضوية النقابة، تظهر خانات بيانات العضوية الثلاث، وهي: اسم النقابة، رقم العضوية، إرفاق صورة من كارنية عضوية النقابة وإفادة مختومه منها، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

وتأتي خطوة إرفاق السيرة الذاتية، والتي تتطلب إرفاق ملف السيرة الذاتية الخاص بالمتقدم بالطلب، وفي حالة إذا لم يكن هناك ملف سيرة ذاتية، يتم اختيار خانة "لا يوجد لدي سيرة ذاتية"، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ للانتقال للخطوة التالية.

وفي النهاية، يتم الانتقال إلى خانة المستندات الإضافية، لتتيح لمقدم الطلب إضافة أي من المستندات التي يريد إرفاقها مع الطلب إن وجدت، والتي تتطلب ذكر "اسم الملف، وصف الملف، إرفاق الملف المطلوب"، وفي حالة عدم وجود ملف إضافي يتم اختيار خانة "لا يوجد لدي ملفات إضافية".

وبمجرد الضغط على زر حفظ، يتم عرض جميع البيانات التي جرى إدخالها من جانب مقدم الطلب، للتأكد من صحتها، ثم يتم الضغط على نافذة الإقرار بصحة البيانات الموجودة والضغط على زر الإرسال.

وبعد إرسال الطلب، تظهر جملة توجيهيه بضرورة التوجه لأي من فروع فوري أو الدفع عن طريق بطاقة الائتمان، لدفع الرسوم الخاصة بالتحقق من صحة البيانات المرفقة من الجهات المختصة، خلال 72 ساعة.

ثم يتم اختيار طريقة الدفع بالضغط على كلمة فوري، ثم اختيار تأكيد الطلب، حتى يظهر رقم الطلب الخاص بالمتقدم.

يخضع المتقدم لاختبارات نفسية في الجهاز الطبي للقوات المسلحة، ويخضع المتقدمين لاختبارات بالمركز الثقافي البريطاني، ويجب أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية، وألا يكون المتقدم قريبا لأحد القيادات التعليمية، وسيتم التحري أمنيًا ومعلوماتيًا على المتقدمين، ولن يتم قبول المنتمين للجماعات الإرهابية.