عدد الوطن الصادر غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الثلاثاء، الحكومة تشدد على تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحذر المتقاعسين من المساءلة القانونية

وفي العدد حوار لمفتي الجمهورية:

· د. شوقي علام لـ"الوطن": نشر الشائعات من شأن المنافقين.. و"الجزيرة" تزيف الوعي

· مفتي الجمهورية: الانضمام لـ"الإخوان" حرام شرعا وما يروجون له إفساد.. وتكفير الحاكم من الكبائر

وفي الرياضة تقرأ: استعدادات القطبين للقاء القمة

· الزمالك يحتفل بـ"أبطال اليد" ويرفض احتراف "حامد" بالخارج.. وميتشو يدرس الأهلي عن طريق الإنتاج وأسوان ووعود جديدة بصرف مستحقات جنش

· جلسات نفسية وتحفيزية بالأهلي.. فايلر يحفز محسن ويخطط لمفاجأة الأبيض

وفي العدد أيضًا:

· قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس: المقاتل المصري لا يستسلم ولا ينحني إلا لله.. وجاهزون لتنفيذ كل المهام في أي وقت وهدفنا حماية مقدرات وثروات مصر

وتقرأ أيضًا: مدير روساتوم الشرق الأوسط

· "فورونكوف": بناء محطة الضبعة في مصر يوفر كهرباء نظيفة ورخيصة لمدة 60 عاما.. وكل دولار تنفقه الدولة عليها سيحقق أضعافه عوائد استثمارية والمحطة ستعمل بأعلى معدلات الأمان في العالم