قال اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المركز المصري للشئون الخارجية، إن معركة المنصورة الجوية بين الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي 14 أكتوبر 1973، كانت فارقة في تاريخ القوات الجوية وحرب أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن دولة الاحتلال خططت لتدمير القوات الجوية المصرية على الأرض، ومن ثم كانت القوات المسلحة المصرية ستجبر على الحرب دون أي غطاء جوي، ما يسهل ضربها وإحداث الخسائر بها، وعدم تحقيق الأهداف النهائية المخططة.

وتابع أن دولة الاحتلال دفعت بـ120 طائرة في معركة المنصورة، وذلك على موجات متتالية، مشيرًا إلى أنها كانت من الجيل الثالث واحتوت على رادارات وصواريخ ذات مدى كبير، في حين أن القوات الجوية المصرية تمتلك طائرات من الجيل الثاني، كان مدى الرادارات صغير ولا يستخدم، أما الصواريخ فكانت حرارية ولم تكن رادارية، ومن ثم فإن إمكانيات الطائرات المصرية أقل من نظيرتها الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الضربة الجوية الإسرائيلية فشلت، وفقد الطيران الإسرائيلي 17 طائرة أو 18 بينما فقدت القوات المسلحة المصرية 5 طائرات، لافتًا إلى أن بعض الطيارين المصريين اشتركوا في القتال، ثم نزلوا إلى الأرض وأعادوا تسليح أنفسهم بالتنسيق مع المهندسين العسكريين ثم اشتركوا في المعارك الجوية مرة أخرى.

وأوضح أن التحديات التي عاشتها مصر آنذاك كانت ضخمة وجسيمة مقارنة بما تعيشه البلاد الآن.

في نفس السياق، أكد اللواء الحلبي، أن البرلمان المصري طلب إنشاء القوات الجوية المصرية في عام 1928، مردفًا أن المدنيين كان لديهم وجهة نظر بعيدة المدى عندما فكروا في ذلك.