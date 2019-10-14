دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانيات، خاصة في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن" مقارنة بين سيارتي "تويوتا كورولا" و"كيا سيراتو"..

تويوتا كورولا

تعد واحدة من السيارات الأكثر انتشارًا ورواجًا بعالم السيارات، والتي حققت على مدار 12 جيل منها أكثر مبيعات بشركة (تويوتا) اليابانية، وتوجد منها 4 فئات مختلفة، منها الفئة الأقل (العادية)، والفئة النصف كاملة للمواصفات، والفئة كاملة المواصفات، والفئة الأخيرة هي الرياضية، وتتميز تويوتا كورولا بعدة مواصفات منها:

- تتمتع تويوتا كورولا بمحرك مكون من 4 اسطوانات، ذو سعة 1600 سي سي، وبقوة 120 حصانا، وناقل حركة CVT.

- متوسط استهلاك السيارة من الوقود يصل إلى 6.7 لتر كل 100كم/س.

- تصل سعة خزان الوقود إلى 55 لترا.

- تأتي بجنوط مقاس 15،16 رياضية حسب الفئة.

- يصل طول السيارة 4630 ملم، وعرضها 1780 ملم، وارتفاعها 1435 ملم، وارتفاعها عن الأرض 130 ملم.

- تتميز السيارة بقاعدة عجلات يصل طولها إلي 2700 ملم.

- سعة الصندوق الخلفي للسيارة يصل إلى 371 لترا.

- تأتي السيارة في 4 فئات مختلفة.

كيا سيراتو

تم طرح 4 فئات مختلفة من طراز (سيراتو) من قبل شركة "كيا" الكورية الجنوبية، والتي تتميز بعدة مواصفات منها:

- تأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي، وبقوة 128 حصانا، عند 6300 دورة في الدقيقة، وبعزم دوران يصل إلى 155 نيوتن.متر.

- يأتي المحرك مع صندوق تروس أتوماتيكي من 6 سرعات.

- يصل طول السيارة 4.5 م، وعرضها 1.7 م، وارتفاعها 1.4 م.

- يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.7 متر.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/س.

- يبلغ معدل تسارع السيارة من حالة الثبات (0) حتي 100كم/س، خلال 12 ثانية.

- تأتي السيارة بـ 4 فئات مختلفة.