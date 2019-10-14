عرض الإعلامي نشأت الديهي، صورة من الميثاق الملي أو الاتفاق الوطني الذي تم توقيعه بين الأتراك في الداخل في عهد مصطفى كمال أتاتورك، وكتب باللغة التركية القديمة، وبأحرف عربية لكنها غير مفهومة سوى للأتراك، وتم توقيعه عام 1920، موضحًا أن هذه الوثيقة تعكس تفكير الغازي العثماني بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، وتفيدنا في التعرف على الرؤية التركية التي تهدف للتوسع على حساب الدول العربية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هذه الوثيقة داخلية لا قيمة لها ولا إلزام بها لأي طرف دولي ولا أهمية لها سوى للداخل التركي حيث أنها تنص على أنه من حق تركيا أن تضع يدها على بلاد الشام، وترى أن سوريا والعراق من حقها، نظرًا لما تحويه من موارد طبيعية.

كما عرض لقطات لداعشيات يفررن هاربات من المخيمات في سوريا بعد العدوان التركي على سوريا، حيث ذكر أن هؤلاء لا يعرفون إلا لغة الدم، وأردوغان بعد احتلاله لبعض المناطق في شمال سوريا أخرج هؤلاء من السجون، موضحًا أن اليوم هو اليوم السادس للهجوم التركي على سوريا، والذي يتضمن قصف شمال شرق سوريا بالكامل، وفتح السجون أمام الدواعش في السجون وهروب أكثر من 3 آلاف داعشي للمشاركة في العملية العسكرية، وفتح المخيمات التي تحوي الداعشيات، وهناك فوضى عارمة في بعض المناطق في سوريا.