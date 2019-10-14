أكد المهندس صلاح شحاته، مساعد وزيرالتنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، أهمية مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي أطلقته الوزارة مؤخرا خاصة في الوقت الراهن في ظل الارتفاع المتزايد للنمو السكاني الذي يلتهم النمو الاقتصادي، لافتاً لضرورة استخدام أساليب غير تقليدية لمواجهة خطر النمو السكاني وضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في رصد أي خلل وضعف مسبب للزيادة السكانية ووضع حلول سريعة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" التي تنظمها وزارة التنمية المحلية لليوم الثالث على التوالي برعاية وزير التنمية المحلية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان ووحدات السكان بمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية بعنوان: "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني".

وجرى استعراض شرح تفصيلي لمفهوم الـ Dashboard لعرض البيانات الخاصة بالسكان وخصائصهم وتوزيعهم يحتوي على أكثر من طريقة عرض على نفس الشاشة، وتتواجد شاشة Dashboard في مكتب كل محافظ لعرض بيانات السكان بصفة مستمرة وتوضح بمؤشرات بيانية رصد لأي خلل وضعف على مستوى المحافظة والمراكز والقرى والإسراع في حل المشكلة المسببة لذلك.