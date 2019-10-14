حضر وفد من منظمة الآيكان الدولية برئاسة شرين شلبي رئيس مجلس إدارة المنظمة وعدد من النواب لأداء واجب العزاء في الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الآيكان قبل وفاته.

ونعت منظمة "آيكان" ICANN، الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الذي وافته المنية صباح الخميس، بعد صراع طويل مع المرض، مبينة أنَّ لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان، حيث شغل كامل نائب رئيس المنظمة.

ونشرت المنظمة المتخصصة بتوزيع وإدارة عناوين الـ"آي بي" وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم، عبر صفحتها على فيس بوك بيانا ذكرت فيه: "صديقنا وزميلنا العزيز الدكتور طارق كامل، مستشار رئيس منظمة الآيكان ونائب الرئيس، قد توفي، لقد كان محبوبا من قبل كل شخص في icann وفي جميع أنحاء العالم، تعازينا الحارة تخرج إلى أحبائه وعائلته، وكل من عرفوه، عسى أن يرقد في سلام".

وكان الدكتور طارق كامل تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عدداً من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.