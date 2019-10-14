تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط سائق ميكروباص دهس طالبة أثناء سيرها في شارع الترعة بالمنصورة، وجرى الاستعانة بكاميرات المراقبة بعد هروبه.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية استقبال مستشفى الطوارئ الجامعي لطفلة مصابة تدعى "هنا. إ. إ"، 12 عاما، مقيمة شارع الترعة بادعاء حادث.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مرور المصابة في الشارع، وجاءت من الخلف سيارة سرفيس مسرعة فصدمتها ووقعت الطفلة أسفل السيارة ودفعتها إلي منتصف الشارع وتجمع حولها الأهالي فيما فرت السائق بالسيارة هاربا.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث والمقدم دكتور شريف أبوشعيشع رئيس مباحث المرور، وأكدت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجوده بمكان الحادث، أن مرتكب الواقعة يدعى "أحمد م. ر.، 20 سنة" ومقيم شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة، سائق ميكروباص.

وبعد استصدار استئذان النيابة العامة، تمكنت المباحث من ضبط السابق بعد ساعات من الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .