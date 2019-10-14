طالب الإعلامي أحمد موسى، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، بحرمان مدينة اسطنبول من استضافة نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال، بسبب العدوان التركي على سوريا، حيث من المقرر أن تقام المباراة في 30 يونيو المقبل.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "لابد أن يتحرك الاتحاد الأوروبي، اتخذ إجراءات رادعة ضد تركيا، لماذا يذهب الناس إلى دولة احتلال لمشاهدة مباراة كرة قدم".

وتابع: "فيه 28 دولة أوروبية تقدر تستضيف المباراة، أو هاتوها عندنا، أي مكان، بس ميكونش في تركيا، عشان هيبقى عار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لو الماتش اتلعب في اسطنبول".

ووصف "موسى"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقاتل والسفاح، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية أوقفت صفقات السلاح مع تركيا، احتجاجًا على غزو سوريا.