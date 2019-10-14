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وفد من"الصحة" يتوجه غدا إلى الأقصر لمتابعة تطبيق التأمين الصحي

وفد من"الصحة" يتوجه غدا إلى الأقصر لمتابعة تطبيق التأمين الصحي

بعد فتح "العمرة" بوابتها.. إجراءات حصول الشركات المنظمة على التأشيرات

بعد فتح "العمرة" بوابتها.. إجراءات حصول الشركات المنظمة على التأشيرات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-10-2019 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-10-2019 في مصر

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 15-10-2019 في مصر

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 15-10-2019 في مصر

حظك اليوم الثلاثاء 15-10-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 15-10-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 15-10-2019 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 15-10-2019 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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