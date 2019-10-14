توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام للاطمئنان على حالة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 20 على طريق قنا - سفاجا، بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

وأوضح محافظ قنا أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم شخصان يحملان الجنسية الألمانية تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، مشيرا إلى انتقال قوات الشرطة من مديرية أمن قنا إلى موقع الحادث ومستشفى قنا العام وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

واطمأن "الهجان" على حالة المصابين، وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وضرورة إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.