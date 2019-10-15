قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن فيلم الممر يعبر عن بطولة واحدة فقط من بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف، حيث إن عمليات أبطال القوات المسلحة أرهقت إسرائيل وفي نفس الوقت كان الجيش تدرب على العبور الكبير.

وأوضح "شقرة"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، اليوم، أن "كل فئات الشعب المصري خرجت لدعم المجهود الحربي في الاستنزاف من أجل الاستعداد لحرب أكتوبر والجميع قدم الغالي والنفيس لدعم الجيش وإعادة بناء الجيش المصري".

وتابع، "إذا وجهت مصر الضربة الأولى في 67 لإسرائيل لتحركت أوروبا بكل جيوشها وأصبح مصيرنا مثل العراق الآن، وفقا لمعلومات استخباراتية آنذاك، كما أن هناك دول إقليمية كانت ضد مصر".